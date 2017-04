Andre Ovredal’ın yönettiği ve Emile Hirsch, Brian Cox, Olwen Catherine Kelly ile Ophelia Lovibond’un oynadığı Otopsi (The Autopsy of Jane Doe), 14 Nisan 2017’de The Moments Entertainment dağıtımıyla Tanweer Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bir Virginia banliyösünde, Şerif Burke yaptığı araştırma sırasında korkunç bir olay yeri keşfeder. Bir ailenin evinde üçlü cinayet gerçekleşmiştir. Bodrum katında da dördüncü cesedi bulurlar. Kimliği belirlenemeyen bu dördüncü cesede geçici olarak Jane Doe adını verirler. Tecrübeli tıbbi tetkikçi Tommy Tilden ve sertifikalı tıbbi teknisyen olan oğlu Austin, Tilden Morgu’na götürdükleri cesedi incelemeye başlarlar.