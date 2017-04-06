TSA Türk Sinemasını Dünyaya Açıyor

Türk sinemasına dair yazılı, görsel ve işitsel tüm materyali titiz bir araştırmayla ele alarak künye bilgilerinin oluşturulduğu Türk Sineması Araştırmaları (TSA), İngilizce dil seçeneğiyle uluslararası alanda sinemamızın tanınırlığını arttırmayı hedefliyor. Bilim ve Sanat Vakfı tarafından, T. C. Başbakanlık Tanıtma Fonu, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle yürütülen proje sonucunda 01 Mayıs 2017 itibarıyla tsa.org.tr adresi üzerinden İngilizce yayın başlayacak. Üç yıl önce yayına başlayan site, sinemamızla ilgili mevcut bilgi, belge ve materyallere tek bir kaynak üzerinden ulaşma imkânı sunuyor.

Ah Güzel İstanbul (1966)



Üç Arkadaş (1958)

