Groupama Tarafından Restore Edilen Anayurt Oteli’nin Galası 10 Nisan’da Yapılıyor

Groupama, Türk Klasikleri Yeniden projesi kapsamında İstanbul Kültür Sanat Vakfı işbirliğiyle Türk sinemasına damga vuran, Ömer Kavur’un, Yusuf Atılgan’ın romanından uyarladığı 1987 yapımı Anayurt Oteli filminin 36. İstanbul Film Festivali programı dahilinde restorasyonunu gerçekleştirdi. Groupama’nın 10. restorasyon çalışması olan bu özel projenin kokteyl ve özel gösterimi 10 Nisan Pazartesi akşamı TİM Maslak Show Center’da 20:30’da gerçekleştirilecek. Yapılacak galaya Türk sinemasının, iş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra başrol oyuncusu Macit Koper ve filmin oyuncuları da katılacak.

Basın Bülteni

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