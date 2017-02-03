Montreal, 19 – 21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Türk Filmleri Festivali’nin 9.sunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Yapılan açıklamada Mayıs ayında gerçekleştirilecek 9. Montreal Türk Filmleri Festivali’ne film başvuruları açıldı. Kanada’da Türk sinemasının tanıtımına önemli katkıları olan Montreal Türk Filmleri Festivali’ne katılacak kısa, uzun ve belgesel filmlerin başvuru belgeleriyle birlikte festival@festivaldufilmturc.org adresine gönderilmesi gerekiyor. Festival başvuruları 31 Mart 2017′ye kadar sürecek. Festival hakkında geniş bilgi edinmek için info@festivaldufilmturc.org ve http://festivaldufilmturc.org/ adreslerine başvurmak gerekiyor.

Gösterilecek Filmler

Çırak

Defne’nin Bir Mevsimi

Hemşire

Mezarcı

Afişler



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