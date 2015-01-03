Mehmet Öztürk’ün yönettiği ve Hande Subaşı, Gökhan Alkan, Mert Öcal ile Murat Karasu’nun oynadığı Defne’nin Bir Mevsimi, 21 Ekim 2016’da Mars Dağıtım dağıtımıyla Argos Yapım, Bandoneon Films tarafından vizyona çıkarıldı.

Türkiye’nin çalkantılı bir yaz mevsiminde geçen film, romans ile politik dram arasında ilerliyor. Zengin bir ailenin kızı Defne’ye aşık iki fakir kardeşin hikâyesi anlatılırken, Antakya’nın kültürel, etnik ve dinsel kozmopolit ortamını yansıtıyor ve Ortadoğu’da her şeyin birdenbire nasıl değiştiğini gösteriyor. Dünden bugüne ışık tutan film, oryantal güzellik ve romantik duygusuyla Doğu Akdeniz’in lirik bir tasviri.