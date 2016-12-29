Ramin Bahrani’nin yönettiği ve Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwin ile Billy Crudup’un oynadığı Jackie, 20 Ocak 2017’da Bir Film dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Natalie Portman’ın A.B.D.’nin First Lady’si Jacqueline Kennedy’i canlandırdığı film, John F. Kennedy suikastının sonrasına odaklanıyor. Başkan Kennedy, Dallas’ta konvoyunun geçişi sırasında öldürülür. Kennedy’nin yanı başında olan eşi Jackie bir yandan tüm ulusun gözleri üzerindeyken bu travmayı atlatmaya çalışacak, bir yandan da kocasının mirasını yaşatıp çocukları için vakur bir duruş sergilemek zorunda kalacaktır.