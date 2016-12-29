En Ünlü First Lady’nin Gözüyle Dünya Tarihi: Jackie, İKSV Galaları’nda

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği İKSV Galaları’nın yeni filmi Natalie Portman’ın Jacqueline Kennedy rolünde parladığı Jackie olacak. Film, ABD Başkanı John F. Kennedy’nin suikastla öldürülmesinin öncesi ve sonrasında eşi Jacqueline Kennedy’nin yaşamını konu ediniyor. Özellikle Jacqueline Kennedy’nin yaşadığı trajediyle birlikte, üstlendiği first lady kimliğiyle eş kimliği arasında kalışına, bir günde hayatının değişmesine ve fedakârlıklarına odaklanıyor.

Basın Bülteni

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