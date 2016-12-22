Kısaların En İyileri Belli Oldu

14 – 21 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlenen 28. İstanbul Uluslararası Kısa Film Festivali’nin Ulusal Yarışma Ödül Töreni, 21 Aralık 2016 gecesi, seçkin bir izleyici topluluğunun katılımı ile gerçekleştirildi. Festival kapsamında gerçekleştirilen ulusal yarışmanın seçici kurulu, Armağan Lale, Ayhan Ergürsel, Gizem Erdem, Kaan Karsan ve Nihan Belgin gibi isimlerden oluşmuştu.

Basın Bülteni

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Ödül Listesi

En İyi Kurmaca Film: Rodi (Emre Sert, Gözde Yetişkin)

Kurmaca Jüri Özel Ödülü: Asfalt (Süleyman Demirel)

En İyi Belgesel Film: Vefa (Baran Vardar)

En İyi Canlandırma Film: Tavşan Kanı (Yağmur Altan)