Türk Mutfağı, Türk Sinemasında Görünmüyor

19. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, yeni bölümü Gastronomi Filmleri ile her geçen gün daha da parlıyor. Dünyanın seçkin film festivallerinde yer almış yemek filmlerinin gösterimleri yanı sıra uzmanlarca gerçekleştirilen sunumlar gastronomi meraklılarına yepyeni ufuklar açıyor. Bunlardan biri de Beykent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden Yrd. Doç. İlkay Kanık’ın gerçekleştirdiği Yemek ve Sinema başlıklı sunumdu.

Basın Bülteni

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