Sinemia, Gizli Güzellik’in Ön Gösterimini Gerçekleştirdi

Sinemia Özel Sinema Kulübü, Gizli Güzellik filminin ön gösterimini, 20 Aralık akşamı gerçekleştirdi. Will Smith, Kate Winslet, Keira Knightley ve Edward Norton’un rol aldığı film izleyicilerden tam not aldı. Özel ön gösterime katılanlar arasında Sinemia’nın Premium üyeleri, sosyal medya takipçileri ve Sinemia app’in şanslı kullanıcıları yer alıyordu. Film, New Yorklu bir reklam yöneticisinin trajik deneyimlerini ve iş arkadaşlarının onu yaşadıklarıyla yüzleştirmek için yaptığı planı seyirciyle paylaşıyor.