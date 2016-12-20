Ridley Scott’un yönettiği ve Michael Fassbender, Katherine Waterston, James Franco ile Noomi Rapace’in oynadığı Yaratık: Covenant (Alien: Covenant), 12 Mayıs 2017’de The Moments Entertainment dağıtımıyla The Moments Entertainment tarafından vizyona çıkarıldı.

Ridley Scott, Alien’da yarattığı evrene, Prometheus ile başlayan üçlemenin ikinci filmi Alien: Covenant’da geri dönüyor. Galaksinin uzak bir köşesinde, koloni gemisi Covenant’ın mürettebatı, keşfedilmemiş cennet olarak düşündükleri yerin aslında karanlık ve tehlikeli bir yer olduğunu anlarlar. Gezegendeki tek canlı Prometheus keşfinden hayatta kalan “sentetik” David’dir.