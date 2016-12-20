Dünyanın En Ünlü Şefleri, Büyükelçimiz Gibi Çalışıyor

19. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali’nde çok özel bir buluşma vardı. Türk mutfağını, dünyanın en ünlü şefleri Roca kardeşlerin gözünden izlemek isteyen izleyiciler, Atlas Sineması’nın salonunu doldurdu. Roca kardeşlerin yolculuğuna eşlik etmiş olan şef Mehmet Gürs de gösterimden önce seyircilere, Roca kardeşlerin Anadolu’daki lezzet yolculuğunu belgeleyen Türk Mutfağına Övgü (The Turkish Way) filmi hakkında bir sunum yaptı. Gürs, salona gelmeden önce yönetmen Luis Gonzales ve Roca kardeşler ile görüştüğünü ve hepsinin de selamlarını ilettiklerini söyleyerek Roca kardeşlerin, yeni bir proje için Ocak ayında Türkiye’ye gelecekleri haberini de paylaştı.

Basın Bülteni

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Türk Mutfağına Övgü (The Turkish Way)

