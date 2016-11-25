Kelly Asbury’nin yönettiği ve Joe Manganiello, Mandy Patinkin, Rainn Wilson ile Demi Lovato’nun oynadığı Şirinler: Kayıp Köy (Smurfs: The Lost Village), 07 Nisan 2017’de Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarıldı.

Buldukları gizemli bir harita, Şirine’yi ve onun en yakın arkadaşları Gözlüklü Şirin, Sakar Şirin ve Güçlü Şirin’i sihirli varlıklarla dolu yasak ormanda, gizemli kayıp köyü, kötü Büyücü Gargamel’den daha önce bulmak için heyecanlı ve esrarengiz bir yarışın içine sokar. Tümüyle aksiyon ve macera dolu olan filmde sevimli Şirinler, Şirin dünyasının gelmiş geçmiş en büyük sırrını keşfetmek amacıyla maceraya atılıyorlar.