Kaya Volkan’ı Kaybettik

Sinemamızın Yeşilçam döneminin sevilen oyuncularından Kaya Volkan, 17 Ağustos 2014 Pazar günü son yıllarını geçirmekte olduğu Yalova’da hayatını kaybetti. 1944 doğumlu sanatçının rol aldığı filmler arasında Seviştiğimiz Günler, Rıfat Diye Biri, Sayın Bayan, Bire On Vardı, Anasının Kuzusu, Adalardan Bir Yar Gelir Bizlere, Bir Hizmetçi Kızın Hatıra Defteri, Gurbet Kuşları, Şoför Nebahat ve Kızı, Sevgili Öğretmenim, Şaka ile Karışık, Altın Çocuk, Dişi Düşman, Yakut Gözlü Kedi, Dikkat Kan Aranıyor, Sürtük, Şoför Nebahat, Son Hıçkırık, Gönülden Yaralılar gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.