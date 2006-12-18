Serdar Orçin (Sır Çocukları’ndaki Ziya, Bekleme Odası’ndaki Kemal, Serdar Akar’ın yönettiği Barda’daki 45.)
Kerem Kupacı (Kahpe Bizans’taki Borazancı. Hayat Bilgisi adlı TV dizisinde Afet Hoca’nın kardeşi Pikaçu Kerem olarak biliniyor.)
Jesse Bradford (Atalarımızın Bayrakları – Flags of Our Fathers’daki Rene Gagnon.)
“Serdar Orçin” üzerine 5 düşünce
Onu çok beğeniyorum. Hayat Bilgisi ve Gümüş’te her zaman izliyorum. Aşağıdaki adam ise çok kötü.
Serdar Orçin gerçekten mükemmel bir oyuncu.
Çoook başarılı, onu çoook seviyoruuuz.
Serdar Orçin’i çok beğeniyorum, onu izlemek büyük bir keyif. İleride mutlaka onunla tanışma mutluluğuna erişeceğim, çünkü bunu çok istiyorum. Azmin elinden ne kurtulabilir ki. 🙂 Başarılarının devamını dilerim. 🙂 Yolum İstanbul’a düşerse mutlaka onu göreceğim, umarım. 🙂
Hayat Bilgisi dizisinde çok iyi bir liseli performansıyla tanıdım kendisini. Barda filmiyle de benimsedim. O, tiyatro altyapısının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seren çok iyi bir oyuncu. Zaten başarılı olduğu için O’na üstün başarılar dilemekten başka yazacak bir şeyim yok. “İyi ki okullular”… Bütün tiyatroculara gelsin.