Fantasİstanbul’da Salonlar Doluyor, Söyleşiler Yoğun İlgi Görüyor; Galata Seyirci Rekoru Kırdı, Noir En Yoğun Katılımlı Gösterimlerden Biri Oldu

Fantasİstanbul, İstanbul’da sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin ilk günlerinden itibaren gerçekleştirilen film gösterimleri ve yönetmen – oyuncu söyleşileri salonları doldururken, izleyicilerin etkinliklere gösterdiği ilgi organizasyonun en dikkat çekici başlıklarından biri oldu. Festival kapsamında gerçekleştirilen söyleşilerde yönetmenler ve oyuncular, filmlerinin yaratım süreçlerini sinemaseverlerle paylaşırken, soru – cevap bölümleri yoğun katılımla gerçekleşti. Festivalin en yoğun ilgi gören gösterimi, yönetmenler Kenan Mansur Doğru ve Umut Osman Demirkol imzasını taşıyan Galata oldu. Oyuncular Sarp Bozkurt ve Suyum Bilge Dadalı’nın da katıldığı söyleşiyle birlikte gerçekleştirilen gösterim, festivalin şu ana kadarki seyirci rekoruna ulaştı.

Basın Bülteni

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Kerem Akça – Ragıp Ergün



Kerem Akça – Umut Osman Demirkol – Kenan Mansur Doğru – Suyum Bilge Dadalı -Sarp Bozkurt

