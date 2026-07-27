Başarının Peşinden Değil, Değerlerin Peşinden Gitmeyi Öneren Kadim Rehber

Kadim Tibet bilgeliğini modern yaşamın sorunlarıyla buluşturan tanınmış yazar Orgyen Chowang, Tibet’in Başarı Kitabı adlı kitabı ile başarı kavramını yeniden tanımlıyor. Kitap, gerçek başarının rekabetten değil; bilgelik, dürüstlük ve güçlü ilişkiler kurabilmekten geçtiğini anlatıyor. Destek Yayınları etiketiyle yayımlanan Tibet’in Başarı Kitabı, kişisel gelişim anlayışına farklı bir perspektif getiriyor. Chowang, M.Ö. 5. yüzyıla uzanan Budist öğretilerinden ve Tibet’in büyük bilge ustalarının metinlerinden süzdüğü yaşam ilkelerini; liderlikten iletişime, ilişkilerden mutluluğa kadar günlük hayatın merkezindeki konularla buluşturuyor. Kitap, başarıyı maddi kazanımlarla tanımlamıyor.