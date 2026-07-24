Fantasİstanbul Efsanelerle 23 – 28 Temmuz Arasında Dönüyor

Fantasİstanbul 2026, İBB Beyoğlu Sineması’nda yapılan basın toplantısıyla sinemaseverlerin karşısına çıktı. Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunumuyla gerçekleştirilen toplantıda festival programı ve ulusal yarışma seçkisi tanıtıldı. Festival, 23 – 28 Temmuz 2026 tarihleri arasında Beyoğlu Sineması ve Cinemajestic’te düzenlenecek gösterimlerle izleyicilerle buluşacak. Festival, saat 16:00’da Algoritma’ya Biat Et filmi ile başladı, günün kapanışı Noir filminin gösterimi ile yapıldı.

Basın Bülteni

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Ahmet Mümtaz Taylan – Suna Yıldızoğlu



Kerem Akça

