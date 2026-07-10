Mehmet Günsür ve Devrim Özkan’ın Başrollerini Paylaştığı Aşk Tesadüfleri Sever 3’ün Çekimleri Başladı

Mehmet Günsür, Devrim Özkan, Serkan Altunorak’ı başrollerinde buluşturan, Böcek Film ve Benesta ortak yapımı Aşk Tesadüfleri Sever 3′ün çekimleri İstanbul’da başladı. Hazırlıklarını tamamlayarak sete çıkan filmin çekimleri İstanbul’da son sürat devam ederken, set İznik & Ankara sahneleriyle son bulacak. Serinin ilk filminde Özgür karakterine hayat veren Mehmet Günsür’ün yeniden kadroya dahil olması, filmin önceki hikâyelerle kuracağı bağı da ortaya koyuyor.

Basın Bülteni

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