Moana’nın Destansı Yolculuğu, Dwayne Johnson, Catherine Lagaʻaia ve Tamatoa Rolünü Yeniden Üstlenen Jemaine Clement’ın Yer Aldığı Yepyeni Bir Fragmanla Devam Ediyor

Disney’in merakla beklenen canlı aksiyon (live-action) uyarlaması Moana’dan yeni bir fragman yayınlandı. 10 Temmuz 2026’da sinemalarda izleyiciyle buluşacak filmin başrollerinde, kararlı yol bulucu Moana rolünde Catherine Lagaʻaia ve düzenbaz yarı tanrı Maui rolünü yeniden canlandıran Dwayne Johnson yer alıyor. Pasifik’in yetenekli oyuncularından oluşan kadroya, animasyon filmde seslendirdiği gösteriş düşkünü dev yengeç Tamatoa karakterini yeniden canlandıran Jemaine Clement de katılıyor. Clement; Moana’nın saygıdeğer büyükannesi Tala rolünde Rena Owen, tavizsiz babası Şef Tui rolünde John Tui ve güçlü iradeli annesi Sina rolünde Frankie Adams’ın da yer aldığı oyuncu kadrosuna dahil oluyor.

Basın Bülteni

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