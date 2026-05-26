KEM Yapım’dan Peş Peşe İddialı Projeler: Sırada Kantin Var

KEM Yapım, iddialı projelerine bir yenisini daha ekliyor. Yapımcılığını Kemalhan Balçık’ın üstlendiği Kantin filminin çekimleri için geri sayım başladı. Haziran ayının son haftasında motor diyecek olan film, korku ile kara mizahı kusursuz bir şekilde harmanlıyor. Gerçek olaylardan esinlenen Kantin’in başrolünde ise son dönemin en dikkat çeken ve karizmatik oyuncularından Görkem Sevindik yer alıyor. Sevindik, filmin merkezindeki Hekim karakteriyle hem sert mizacı hem de korkuyla yüzleşen mücadeleci tavrıyla hikâyeye yön verecek. KEM Yapım, BKM’den Kolonya Cumhuriyeti 2′nin haklarını alarak sektörde dikkat çeken stratejik hamlelerden birine imza atmıştı.

Basın Bülteni

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Görkem Sevindik



Kemalhan Balçık (Yapımcı)

