Kerem Topuz’un Yeni Filmi Kumpas Avustralya’da Yayında

Kerem Topuz’un yeni filmi Kumpas, uluslararası alanda yolculuğuna devam ediyor. Film, Avustralya’nın kamu yayın kuruluşu SBS’in dijital platformunda yayına alındı. Başrollerini Hakan Eksen, Emre Özmen ve Duygu Toprak’ın paylaştığı Kumpas, işlemediği bir suç nedeniyle 20 yıl hapis yatan Aziz’in, özgürlüğüne kavuştuktan sonra geçmişiyle yüzleşmesini anlatıyor. Kumpas, bireysel bir hesaplaşmanın ötesinde, adaletsizlik karşısında sessiz kalan bir toplumun nasıl şekillendiğini ve bu sessizliğin nasıl kolektif bir yapıya dönüştüğünü ele alıyor. Değişen bir kasaba üzerinden gelişen hikâye, ekonomik güç ile ahlâki çöküş arasındaki ilişkiyi ele alıyor.

Basın Bülteni

