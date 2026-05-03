Semra Güzel Korver’in Suriyeli Belgeselcilerin Kamerasından: Suriye İç Savaşı Adlı Kitabı Çıktı

Belgesel Yönetmeni Semra Güzel Korver’in Suriyeli Belgeselcilerin Kamerasından: Suriye İç Savaşı adlı kitabı Kabalcı Yayınları’nca yayımlandı. Suriye’nin yakın tarihi, bir ülkenin sınırlarını aşan bir insanlık hikâyesine dönüştü. Bir yanda savaşın yıkımı, öte yanda hayata tutunmanın sessiz çığlığı. Bütün bu karmaşanın içinde, kendi gerçeğini anlatma çabasını sürdüren bir kamera. Suriyeli Belgeselcilerin Kamerasından: Suriye İç Savaşı, tarihin tozlu sayfalarından değil, savaşın tam ortasından konuşuyor. Suriye’nin yakın tarihine tanıklık ederken; savaş kavramını, medyanın gerçeklik anlayışını ve belgesel sinemanın tanıklık gücünü bir arada ele alıyor.