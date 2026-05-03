Orlando Carlo Calumeno’nun Hayatı Thank You God For My Spoiler Belgeseli İzleyiciyle Buluşmaya Hazırlanıyor

Katolik Levanten iş insanı Orlando Carlo Calumeno’nun yaşamı ve ölüme bakışını konu alan Thank You God For My Spoiler adlı belgesel film, uluslararası festivallerde kazandığı 9 adet ödülün ardından özel gösterimlerle sinemasever izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Belgesel film, insanlığın en büyük gerçeği olan ölüm kavramını çarpıcı bir perspektifle ele alıyor ve beyazperdeye getiriyor. Yaklaşık 98 dakika uzunluğundaki belgesel yapım, İstanbul’da beş asırdır yaşayan köklü bir aileden gelen Orlando Carlo Calumeno’nun hayatına ve ölümle kurduğu sıra dışı ilişkiye odaklanıyor. Filmin yönetmenliğini Cihan Güngören ve Mustafa Seven üstleniyor.

