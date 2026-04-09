45. İstanbul Film Festivali Başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 45. İstanbul Film Festivali, 08 Nisan akşamı İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen açılış galasıyla başladı.Törende, festival tarafından sinemaya gönül ve emek veren kişilere sunulan Sinema Onur Ödülü, oyuncu Nilüfer Aydan ve yönetmen Gianfranco Rosi’ye verildi. Törende ayrıca önceki festival direktörleri Hülya Uçansu ve Azize Tan ile festival emektarı Nuray Muştu’ya emek ödülleri takdim edildi.

