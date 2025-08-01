Kıyıda, Dört Kız Kardeşin Duygusal Hesaplaşması, 02 Ağustos’tan İtibaren MUBI’de

Genç yönetmen Büşra Bilginer’in çıkış filmi Kıyıda, dört kız kardeşi odağına alan, etkileyici bir hesaplaşma ve içsel dönüşüm öyküsü. Bilginer, henüz 23 yaşındayken yönettiği Kıyıda’da, aile içi dinamikleri yalın bir dille ve güçlü duygusal tonlarla ele alıyor. İçten oyunculukları ve duygusal derinliğiyle övgü toplayan Kıyıda, 02 Ağustos 2025’ten itibaren MUBI’de izleyiciyle buluşacak. Babalarının ölümü üzerine dört kız kardeş, onlara miras kalan ve geçmişlerinde önemli bir yere sahip pansiyonda bir araya gelir. Farklı hayatlara savrulan Yasemin, Nilüfer, Defne ve Deniz, birlikte büyüdükleri sahil kıyısında uzun zaman sonra ilk kez yeniden denize girerler.

Basın Bülteni

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