3. Uluslararası Digital Film Festival İstanbul Başvuruları İçin Son Günler

18 – 21 Ekim 2025’te İstanbul, 3. kez Uluslararası Digital Film Festival İstanbul (DFFI) ile bağımsız sinema, dijital teknoloji ve yaratıcı endüstrilerin buluşma noktası olacak. Başvuruları 31 Temmuz 2025 tarihine kadar devam eden 3. DFFI ana jüri başkanlığını yönetmen Özcan Alper üstleniyor. Jüride ayrıca oyuncu Bennu Yıldırımlar, sanat yönetmeni Natali Yeres, akademisyen Prof. Dr. Hülya Önal, akademisyen Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Bülbül, dijital sanatçı Ecem Dilan Köse ve SİYAD üyesi sinema yazarı Sadi Çilingir yer alıyor.

Basın Bülteni

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