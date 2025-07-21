Ahmet Arpacı’nın yönettiği ve Özgür Balakar, Bahar Tutkum Ertok, Buse Ergün ile Didesu Toprak’ın oynadığı Ölü Kontesin Laneti, 01 Ağustos 2025’de MC Film dağıtımıyla Özüm Medya tarafından vizyona çıkarılıyor.

Tutkum, uzun süredir, karşılaştığı tarihi bir kolye hakkında detaylı araştırmalar yapmaktadır. Haçlı Seferleri sırasında bir kontesin o gizemli kolye ile temas etmesi aynı zamanda bir vahşetin de yaşanmasına sebep olmuştur. Yıllar içerisinde bir çok insanın eline geçen ve her defasında çeşitli felâketlere yol açan kolyenin aslında çok çok tehlikeli ve esrarengiz bir takı olduğunu, ölümlerle birlikte dolaştığını öğrenmek Tutkum’un korkulara kapılmasına sebep olur.