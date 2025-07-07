Vizyon Tarihi Belli Oldu, Gelenek Görenek Filmi 18 Temmuz’da Vizyonda

Yapımcılığını Juli Yapım’ın üstlendiği Gelenek Görenek filmi 18 Temmuz’da sinemaseverler ile buluşuyor. Başrollerini Bülent Emrah Parlak, Didem Balçın, Bahar Şahin ve Mekin Sezer paylaştığı filmin kadrosunda Selahattin Taşdöğen, Gürsu Gür, Aslı Samat, Han Ergin, Gizem Aydın, Hande Dilan Yalçın, Nilüfer Kılıçarslan, Berat Hekim ve Birhan Tut yer alıyor. Mardin Midyat’ta çekilen film, birbirini çok seven; ancak gelenek ve görenekler nedeni ile kavuşamayan Zarife ve Metin’in düzene başkaldırma hikâyesini eğlenceli bir dille beyazperdeye aktarıyor. Senaryosunu Seçil Çömlekçi’nin yazdığı komedi türündeki filmin yönetmenliğini ise Hasan Doğan yapıyor.

Basın Bülteni

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