Haberler

Engelsiz Filmler Festivali 2025’te Ödüller Sahiplerini Buldu

Yorum yapın

Puruli Kültür Sanat tarafından, herkesin kültürel yaşama katılma hakkına sahip olduğu gerçeğinden yola çıkarak ve “Bir arada film izlemek mümkün” sloganıyla on üçüncükez düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali’nin Kısa Film Yarışması’nda ödüller, 29 Mayıs Perşembe günü Ankara’da Goethe – Institut salonunda gerçekleşen ödül töreninde sahiplerini buldu. Tören, canlı işaret dili, sesli betimleme ve İngilizce tercüme eşliğinde erişilebilir olarak gerçekleştirildi.

Ege Kayacan

Ege Kayacan – Kıvanç Yalçıner

Claire _zel

Osman _i_man

Osman _i_man – Sude Tatar

Anna Sko_dopolov

Anne Gasch_tz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir