Engelsiz Filmler Festivali 2025’te Ödüller Sahiplerini Buldu

Puruli Kültür Sanat tarafından, herkesin kültürel yaşama katılma hakkına sahip olduğu gerçeğinden yola çıkarak ve “Bir arada film izlemek mümkün” sloganıyla on üçüncükez düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali’nin Kısa Film Yarışması’nda ödüller, 29 Mayıs Perşembe günü Ankara’da Goethe – Institut salonunda gerçekleşen ödül töreninde sahiplerini buldu. Tören, canlı işaret dili, sesli betimleme ve İngilizce tercüme eşliğinde erişilebilir olarak gerçekleştirildi.

Basın Bülteni

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Ege Kayacan



Ege Kayacan – Kıvanç Yalçıner



Claire _zel



Osman _i_man



Osman _i_man – Sude Tatar



Anna Sko_dopolov



Anne Gasch_tz

