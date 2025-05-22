Jurassic World: Yeniden Doğuş Filminin Türkçe Dublajlı ve Alt Yazılı Yeni Fragmanı ve Afişi Yayınlandı

Yeni fragman ve afişi yayınlanan Jurassic World: Yeniden Doğuş’ta yeni bir çağ başlıyor. Bu yaz, Jurassic World üçlemesinin her bir filmin küresel gişede 1 milyar doları aşmasıyla sona ermesinden üç yıl sonra, ebedi Jurassic serisi Jurassic World: Yeniden Doğuş ile ustaca yeni bir yöne evriliyor. İkonik aksiyon yıldızı Scarlett Johansson, Emmy adayı Jonathan Bailey ve iki kez Oscar kazanan Mahershala Ali’nin başrollerini paylaştığı bu ayeni bölümde bir kurtarma ekibi, geride kalan en kötülerin en kötülerinin yaşadığı, orijinal Jurassic Park’ın araştırma tesisi olan bir adaya, Dünya üzerindeki en tehlikeli yere doğru yola çıkıyor.

Basın Bülteni

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