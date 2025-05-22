İthaki Yayınları 29 Mayıs Kitapları

İthaki Yayınları, 29 Mayıs’da satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Naomi Alderman’ın İtaatsizlik ve Jack London’un Denizin Çağrısı adlı kitapları 29 Mayıs’da satışa sunulacak. Jack London, Amerikan edebiyatının cesur ve maceraperest ruhunu yansıtan bir yazardır. Toplumsal adaletsizlik, vahşi doğanın acımasızlığı ve insanın hayatta kalma mücadelesi gibi temaları yalın bir dille işlemiştir. Demir Ökçe ve Beyaz Diş gibi eserleriyle tanınsa da, ilk eserlerinden Denizin Çağrısı, yazarın özel edebi yeteneğini gözler önüne seren eseri sayılır. Roman, genç Joe Bronson’ın beklenmedik şekilde bir istiridye avcısı gemisine katılmasıyla başlayan soluk kesici bir macerayı anlatır.