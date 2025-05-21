21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali’nde Heyecan Tüm Hızıyla Sürüyor

Sinema tutkusunu çocuklara kazandırmayı ve hayal güçlerini geliştirmeyi amaçlayan 21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali tüm coşkusuyla sürüyor. Bugün sona erecek festival, minik katılımcılara hem öğretici hem de keyifli deneyimler sunuyor. Festivalin bugünkü programında çocuklar Yaratıcı Yazarlık Atölyesi ve Oyunculuk Atölyesi etkinliklerinde buluştu. Atölye, çocukların hayal dünyalarından ilham alarak çeşitli özgün karakterler oluşturmalarıyla başladı. Her karakterin hem dış görünüşü hem de kişilik özellikleri çocuklarla birlikte tasarlandı.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.