Ejderhanı Nasıl Eğitirsin Filminin Kamera Arkası Görüntüleri Paylaşıldı

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin üçlemesinin arkasındaki yaratıcı görüş sahibi yönetmen Dean DeBlois’ten, sevilen seriyi başlatan filmin çarpıcı bir canlı aksiyon yeniden uyarlaması geliyor. Kamera arkası görüntüleri paylaşılan filmde, Vikingler ve ejderhaların nesiller boyu amansız düşmanlar olduğu Berk adasında Hıçkıdık farklı bir duruş sergiliyor. Vast Şefi Stoick’in yaratıcı ama göz ardı edilen oğlu Hıçkıdık, korkulan bir Gecenin Öfkesi ejderhası olan Dişsiz ile iyi arkadaş olduğunda yüzyıllardır sürmekte olan geleneklere baş kaldırır. Aralarındaki alışılmadık özel bağ, ejderhaların gerçek doğasını ortaya çıkararak Viking toplumunun bütün temellerine karşı gelir.

Basın Bülteni

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