Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali’nde Finalistler Belli Oldu

Bu yıl ilki, 15 – 18 Mayıs 2025 tarih aralığında yapılacak olan Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak finalist filmler açıklandı. Türkiye’den ve dünyadan toplamda 1.312 adet film başvurusunun yapıldığı film festivalinde ayrıca Kurmaca Film Kategorisi, Belgesel Film Kategorisi ve Yapım Destek Kategorisi ödüllerinin yanı sıra yeni tesis edilen Valilik Özel Ödülü ise Aile” temalı bir filme verilecek. Ayrıca Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali Onur Kurulu Başkanı ve Düzce Valisi Selçuk Aslan, Festival Düzenleme Kurulu’nun Yaşam Boyu Onur Ödülleri’nin, sinemamızın duayen ve sevilen isimleri Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun’a takdim edileceğini hatırlattı.
- Basın Bülteni
- Finalistler Tanıtım Filmi
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Baletler Köyü (The Village of Ballet Dancers)
Beyaz Dağın Çocukları (Children of the White Mountain)
Bir Ahıska Hikâyesi (An Ahiskian Story)