Uçan Süpürge Uçuşa Geçti

28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl 28 Mayıs – 04 Haziran tarihleri arasında Benzersiz Kadınlar Benzersiz Hikayeler sloganıyla, Kült Kavaklıdere Sineması’nda ve Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan festivalde Türkiye dahil 29 ülkeden, 26 uzun, 5 orta ve 13 kısa metrajlı 44 film gösterilecek. Program Her Biri Ayrı Renk, Pembesiz Mavisiz, Olay Yeri Aile, Oyunbozanlar, Hafızanın Direnişi, Yakın Plan, Kısa Olmazsa Olmaz bölümlerinden oluşuyor. Biletler 17 Mayıs günü Biletinial’dan ve Kült Kavaklıdere gişesinden satışa sunulacak. Bilet fiyatları tam 100, öğrenci 50 TL olarak belirlendi.

Basın Bülteni

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Buzlar Kraliçesi (La Tour de Glace – The Ice Tower)



Dilan Hakkında Konuşmalıyız



Gülizar

Günaydın Anne



Gündüz Apollon Gece Athena (Apollon By Day Athena By Night)

Hayaller (Drommer – Dreams)



Neredeyse Kesinlikle Yanlış (Almost Certainly False)



On Saniye

Su Yüzü (On the Water Surface)