3 Oscar’lı Zorba, Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali’nde İzlendi

Uluslararası Manavgat Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali’nde Yunan edebiyatının en büyük isimlerinden Nikos Kazantzakis’in dünyaca ünlü romanı Zorba’dan uyarlanan 3 Oscar ödüllü kült film Zorba’nın özel gösterimi gerçekleştirildi. Yönetmenliğini Michael Cacoyannis’in yaptığı, başrollerini Anthony Quinn, Alan Bates, Irene Papas ve Lila Kedrova’nın paylaştığı, Zorba filmi, festivalin son gününde Antik Liman Side Kültür Evi’nde dev ekrana yansıtıldı. Gösterim sonrası Hürriyet Gazetesi Yazarı Sayım Çınar moderatörlüğünde Sinema Yazarı Kerem Akça ve Yazar Mustafa İri, hayata, özgürlüğe ve tutkulara dair derinlikli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Kerem Akça – Sayım Çınar – Mustafa İri



Kerem Akça – Sayım Çınar – Niyazi Nefi Kara (Manavgat

Belediye Başkanı) – Hacer Ceyhan Kara – Mustafa İri



Yasemin Arslan – Kıvanç Terzioğlu – Hilal Solmaz – Ümit Güçlü

