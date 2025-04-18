20. Köprüde Buluşmalar’da Ödüller Sahiplerini Buldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen, Köprüde Buluşmalar, 20. yılında Türkiye’den sinemacılarla 23 ülkeden uluslararası sinema profesyonelini bir araya getirdi. Hope Alkazar’da yapılan törende Film Geliştirme Platformu, Work in Progress Platformu ve Kısa Film Atölyesi’nde seçilen projelere ödülleri takdim edildi. Törende Köprüde Buluşmalar’da uzun yıllar yöneticilik yapan Gülin Üstün’e de Emek Ödülü verildi.

Basın Bülteni

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Emek Ödülü: Gülin Üstün

Gülin Üstün – Azize Tan



Gülin Üstün – Azize Tan



Gülin Üstün – Azize Tan



Work in Progress Platformu Ödülleri:

Anadolu Efes Ödülü: Ölü Köpekler Isırmaz (Nuri Cihan Özdoğan)

OGM Pictures İlk Film Teşvik Ödülü: İsimsiz Eserler Mezarlığı (Melik Kuru)



Netflix Film Destek Ödülü: Beklenti (Ali Özel)



Postgarden Renk Ödülü: Memento Non Mori (Şeyhmus Altun)



Şeyhmus Altun – Tunç Şahin



Film Geliştirme Platformu Ödülleri:

Uluslararası ARTEKino Ödülü: Yaşlı Kadının Gardiyanları (Selda Taşkın)



Köprüde Buluşmalar Ödülü: Sen Küçük Kutu (Mert Kaya)



Fono Film Post-Prodüksiyon Ödülü: Köklerim Havada (Elif Mermer)

Cemal Okan – Elif Mermer



Melodika Ses Ödülü: Yaşlı Kadının Gardiyanları (Selda Taşkın)



Filmarka Ekipman Ödülü: Uyku Sersemi (Barış Kefeli, Nükhet Taneri)



MFI Senaryo Atölyesi Ödülü: Çıkmaz Sokak (Şeyhmus Altun)



Kısa Film Atölyesi Ödülleri:

Lumix Pro Destek Ödülü: Seçim Günü (Deniz Cengiz)



Depo Film Kısa Metraj Ödülü: Yapayalnız (Ilgın Harput, Ömer Gürkan)



Square Eyes Danışmanlık Ödülü: Orini (Gülsüm Öngen)



Gizay Akdoğan



Kaan Özdoğan



Kerem Ayan



Kerem Ayan



Selda Taşkın – Gülin Üstün – Tunç Şahin –

Azize Tan – Kerem Ayan



Tunç Şahin



Tunç Şahin

