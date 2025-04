Ahmet Levendoğlu’nu Kaybettik

Tiyatro yönetmeni, dizi ve sinema oyuncusu Ahmet Levendoğlu, 06 Nisan 2025 Pazar günü hayatını kaybetti. 1945 yılında doğan ve ilk olarak Gen-Ar Tiyatrosu’nda sahneye çıkan Ahmet Levendoğlu, The Adventures of Young Indiana Jones: Daredevils of the Desert ve Yaz Yağmuru adlı sinema filmlerinde rol aldı, ayrıca Kırık Hayatlar, Ateşten Günler, Baharın Bittiği Yer, Sağır Oda, Küçük Kadınlar, Son, Kızıl Elma, Kara Ekmek adlı TV dizilerinde oynadı. Levendoğlu’nun cenazesi, 08 Nisan 2025 Salı günü Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.