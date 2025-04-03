KORK Uluslararası Korku Filmi Festivali, 2025’te Dünyanın En İyi 100 Tür Filmi Festivali Arasında Yer Alarak, 2. Yılına Giriyor

KORK Uluslararası Korku Filmi Festivali’ne 2024’te yoğun katılımlı ilk yılın ardından, dünyanın dört bir yanından en iyi filmleri ve özel konukları öne çıkarmak için festival programı genişlemeye devam ediyor. Ayrıca KIHFF’in online bilet sistemi sayesinde Türkiye’de ve dünyada festivale fiziksel olarak katılamayan seyirciler için festival, sanal olarak da seyirci ile buluşuyor ve festival ülke ve dünya çapında gelişmeye devam ediyor. KORK Uluslararası Korku Filmi Festivali, 25 – 26 Ekim 2025 tarihlerinde Mecidiyeköy Biletinial Torun Center Sinemaları’nda düzenlenecek. Festivalin fiziksel ve online biletleri ise Eylül ayında satışa çıkacak.

Basın Bülteni

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