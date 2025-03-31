3. Kocaeli Film Festivali Kapanış Töreni Gerçekleşti

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Başiskele Belediyesi Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde yapılan 3. Kocaeli Film Festivali Ödül Töreni’nde, Ulusal Uzun Metraj İlk Film, Uzun Metraj En İyi Erkek ve En İyi Kadın Oyuncu, Uzun Metraj En İyi Görüntü Yönetmeni, Kısa Film, Animasyon ve Öğrenci Filmleri ile Kısa Film En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu ödülleri sahiplerine verildi. Ulusal Uzun Metraj En İyi İlk Film kategorisinde ödül Ceylin filmine verildi.

Basın Bülteni

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Ödüller:

Ulusal Uzun Metraj En İyi İlk Film Ödülü: Ceylin (Tufan Şimşekcan)

En İyi Kısa Film Ödülü: Nefes (Cem Terbiyeli)

Halk Jürisi Ödülü: Meryem (Celal Yücel Tombul)

En İyi Animasyon Film Ödülü: Sessiz Yol (Merve Çirişoğlu)

En İyi Öğrenci Filmi Ödülü: Mola (Ahmet Berat Pehlivan)

Ulusal Uzun Metraj En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Sennur Nogaylar (Turna Misali)

Ulusal Uzun Metraj En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Engin Şenkan (Son Akşam Yemeği)

Ulusal Uzun Metraj En İyi Görüntü Yönetmenliği Ödülü: Ziya Kasapoğlu (Karganın Uykusu)

Kısa Metraj En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Nazlı Pınar Kaya (Kapı)

Kısa Metraj En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Deniz Hamzaoğlu (Can Suyu)

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Meral Çetinkaya, Zihni Göktay

Sinema Emek Ödülü: Renan Bilek, Necmi Yapıcı