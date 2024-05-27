Sivas Uluslararası Film Festivali Başladı

Sivas Uluslararası Film Festivali, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’ndeki açılış programıyla başladı. Programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, öğretim üyeleri, öğrenciler, oyuncu ve yönetmenler katıldı. Bu yıl 27 – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında ilki yapılan festivale toplam 2.328 film müracaat etti. Yurt içi ve yurt dışından birçok yapımcı, yönetmen ve oyuncu festivale katılacak.

Basın Bülteni

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Adem Uzun (Sivas Belediye Başkanı) –

Yılmaz Şimşek (Sivas Valisi) – Kerime Şenyücel



Mehmet Bahadır Er – Kurtuluş Özgen –

Kerime Şenyücel – Ertuğrul Karslıoğlu



Yılmaz Şimşek – Kerime Şenyücel

