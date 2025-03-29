Drop: Kabul Et veya Reddet Filminin Türkçe Alt Yazılı Yeni Fragmanı ve Afişi Paylaşıldı

İlk randevular yeterince sinir bozucu, peki isimsiz, görünmeyen internet ortamından birinin, sizi rahatsız edici seviyede bir cinayetle tehdit eden bildirimler gönderdiği bir ilk randevu nasıl olur? Kan dondurucu. Yönetmen Christopher Landon, Ölüm Günün Kutlu Olsun (Happy Death Day) filmlerinde mükemmelleştirdiği eğlenceli ve izleyiciyi sürekli tahmin yapmaya zorlayan gerilim tarzına geri dönüyor. Herkesin bir şüpheli ya da mağdur olduğu bu güncel cinayet gizeminde, herkes çevrede şüpheli ya da kurban… Drop: Kabul Et veya Reddet (Drop) filminde Emmy adayı olan Meghann Fahy, yıllar sonra ilk randevusuna çıkan dul anne Violet’ı canlandırıyor.

Basın Bülteni

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