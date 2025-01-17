Christopher Landon’un yönettiği ve Meghann Fahy, Brandon Sklenar, Violett Beane ile Jacob Robinson’un oynadığı Drop: Kabul Et Veya Reddet (Drop), önümüzdeki aylarda UIP Filmcilik dağıtımıyla ????? tarafından vizyona çıkarılıyor.

Violet, beklediğinden daha yakışıklı ve çekici olan randevusu olan Henry ile şık bir restorana geldiğinde rahatlar. Ancak Violet, telefonuna gelen anonim mesajlarla önce sinirlenmeye, sonra korkmaya başlar ve ikilinin kimyaları bozulmaya başlar. Violet’a kimseye söylememesi ve verilen talimatları takip etmesi söylenir, yoksa evinin güvenlik kameralarında gördüğü kapüşonlu kişi, Violet’ın küçük oğlunu ve bakıcı kız kardeşini öldürecektir. Violet, sevdiklerinin hayatlarını kurtarmak için tam olarak verilen talimatları yerine getirmek zorundadır. Görünmeyen zalim son talimatını verir: “Henry’i öldür”.