Bir Minecraft Filmi, TME Films Dağıtımı ile 04 Nisan’da Sinemalarda

Warner Bros. Pictures ve Legendary Pictures yapımı olan Bir Minecraft Filmi (A Minecraft Movie), Türkiye’de TME Films dağıtımı ile 04 Nisan 2025 Cuma günü sinema salonlarında yerini alacak. Dünyanın en çok satan video oyunu Minecraft, başrollerini Jason Momoa ve Jack Black’in paylaştığı ilk filmiyle beyazperdeye uyarlandı. ‘Steve’ karakterini canlandıran sevilen oyuncu Jack Black’in, performansını oyunun uzun yıllar içinde oluşturduğu kültürden, özellikle de Minecraft oyuncularının mizah anlayışından ilham alarak şekillendirildiği filmde ayrıca Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen’la Jennifer Coolidge ve Kate McKinnon rol alıyor.

Basın Bülteni

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