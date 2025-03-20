Michael Cristofer’in yönettiği ve Jessica Lange, Kathy Bates, Pierce Brosnan ile Lily Rabe’in oynadığı Muhteşem Lillian Hall (The Great Lillian Hall), 04 Nisan 2025’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Muhteşem Lillian Hall’da (Great Lillian Hall) sevilen bir Broadway yıldızı olan Lillian Hall’un dokunaklı hikâyesi anlatılıyor. Broadway’in ünlü oyuncusu Lillian Hall, uzun ve gösterişli kariyeri boyunca ne kızı, ne hastalık, ne de başka bir sebep yüzünden hiç bir sahne performansını kaçırmamıştır. Ama günün birinde yaşamaya başladığı hafıza sorunları Lillian Hall’u yavaşlamak ve hayatı boyunca kaçtıklarıyla yüzleşmek zorunda bırakacaktır.