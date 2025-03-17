Nur Faraj, Oyunculuğa Zirveden Başladı

Fars asıllı oyuncu Nur Faraj, oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra dikkat çekmeyi başardı. Yönetmenlik eğitimi aldığını söyleyen Nur Faraj, kamera önü ve arkasını iyi bildiği için oyunculukta zorlanmadığını sözlerine ekledi. Mert Yapım Medya adına yapımcılığını Mert Ozan Düz’ün üstlendiği Hamail’in Laneti isimli korku filminde başrol oynayan Nur Faraj, yetenekleri ve güzelliği sayesinde oyunculuk sektörüne zirveden girmiş oldu. Mayıs ayı içinde sinemalarda gösterime girecek Hamail’in Laneti isimli korku filminin başrol oyuncusu Nur Faraj, “⁠Bana göre oyunculuk eğitimle öğrenilmez, eğitimle kumaşında olan sanatı ortaya çıkarabilirsin.” diyerek meslekteki iddiasını da ortaya koydu.

Basın Bülteni

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