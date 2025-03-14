Yönetmen – Akademisyen Buğra Mert Alkayalar’ın Yeni Kitabı, Folk Korkunun Cadıları Yayımlandı

İstanbul Kültür Üniversitesi, Radyo, TV ve Sinema Bölümü, Arş. Gör. Buğra Mert Alkayalar’ın, Folk Korkunun Cadıları: Modern Folk Korku Filmlerinde Cadılık Üzerine Bir İnceleme adlı kitabı, İzan Yayıncılık tarafından yayımlandı. Cadı mitinin tarihini ve sinemadaki yerini ele alan kitap, özellikle modern folk korku sinemasında cadılığın temsillerini derinlemesine inceliyor. Kitap, cadılığın folklorik ve mitolojik kökenlerini ele alırken, bu figürün günümüz sinemasında nasıl yeniden şekillendiğini irdeliyor. Folk Korkunun Cadıları, korku sineması üzerine yapılan akademik incelemelere önemli bir katkı sunarken, izleyiciler ve araştırmacılar için bir kaynak olmayı vaat ediyor.