İstanbul Kültür Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından düzenlenen 6. SineKültür Üniversitelerarası Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Kurmaca ve belgesel kısa filmlerin yarışacağı festival, 14 – 16 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek olan festivalde finalist filmlerin gösterimleri, atölyeler ile söyleşiler yer alacak ve festival ödül töreniyle sona erecek. Genç yetenekleri desteklemeyi, sinema tutkunlarını bir araya getirmeyi ve geleceğin yönetmenlerine ilham vermeyi amaçlayan 6. SineKültür Üniversitelerarası Kısa Film Festivali’nde yer almak için son başvuru tarihi 31 Mart 2025 olarak belirlendi.

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