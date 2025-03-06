Ayı Kardeşler: Kahraman Takımı 14 Mart’ta Vizyonda

200 milyon ABD dolarını aşarak serinin en yüksek hasılatını yapan Ayı Kardeşler: Kahraman Takımı (Boonie Bears: Guardian Code) eğlenceli ve macera dolu hikâyesiyle beyazperdede. Film, 06 – 12 yaş çocukların ebeveynleriyle birlikte keyifle izleyecekleri bir animasyon. Briar ve Bramble’in eğitici hikâyelerinin beyazperdeye yansıdığı filmde iki sevimli kahramanın, gizemli koşullarda geçen çocuklukları ve yıllar sonra karşılaştıkları yaşlı bir dişi ayının ortaya çıkmasıyla yaşadıkları konu alınıyor. Ayı kardeşlerin gerçeğin peşinde yaşadıkları maceraları, çevre bilinci ve heyecanlı sahnelerle, doğa temalı görüntüler eşliğinde izleyiciye aktarılıyor.

Basın Bülteni

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